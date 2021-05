Chris Brown, die in de nacht van woensdag op donderdag zijn 32e verjaardag vierde, heeft het feest op last van de politie voortijdig moeten afbreken volgens TMZ. Buren deden meldingen van geluidsoverlast en dubbel geparkeerde auto's, waarop de politie poolshoogte kwam nemen bij zijn woning in Los Angeles.

Volgens de entertainmentsite kwam de politie rond 2.00 uur langs. In totaal rukten vier auto's uit. Omstanders zeggen dat de muziek daarna zachter werd gezet, waarna de gasten ook het feest verlieten.

Omdat er zo'n vier- tot vijfhonderd mensen aanwezig waren, veroorzaakte dat midden in de nacht een file op de weg. De politie deelde voor de dubbel geparkeerde auto's ook nog een aantal boetes uit.

Het is niet de eerste keer dat de politie wordt opgeroepen naar het huis van Brown. In 2016 deed ze een huiszoeking, nadat de artiest beschuldigd werd van bedreiging met een vuurwapen. De politie trof wapens en drugs aan.

Drie jaar later werden de hulpdiensten gebeld omdat Brown een rommelmarkt organiseerde in zijn garage. Hij zou geen vergunning hebben gehad voor de verkoop, wat later onjuist bleek te zijn.