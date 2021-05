Kim Kardashian ontkent verantwoordelijk te zijn voor de aankoop van een gestolen beeld vijf jaar geleden. Haar woordvoerder zegt tegen NBC News dat de realityster niet op de hoogte was van de import van het Romeinse kunstwerk dat onder haar naam naar de Verenigde Staten werd gebracht.

Het beeld werd vijf jaar geleden onderschept in de haven van Los Angeles en de naam van Kardashian stond op de handelspapieren. "Het is mogelijk gekocht onder haar naam, maar zonder toestemming", legt de woordvoerder uit. "En omdat het nooit is aangekomen, wist zij niets van deze transactie. We hopen dat de zaak wordt uitgezocht en het beeld wordt geretourneerd aan de rechtmatige eigenaar."

Volgens TMZ zat Kanye West, met wie Kardashian momenteel in scheiding ligt, mogelijk achter de aankoop. Het beeld is verzonden door een Belgische interieurdesigner die eerder met de twee werkte aan de inrichting van een huis.

Na de inbeslagname oordeelde een archeoloog dat het beeld uit het Romeinse rijk stamt en is "geplunderd, gesmokkeld en illegaal uit Italië is geëxporteerd". De autoriteiten in Italië eisen het standbeeld nu terug.