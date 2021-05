Voor de tweede verjaardag van Archie vragen prins Harry en zijn vrouw Meghan schenkingen voor betere toegang tot coronavaccins over de wereld. Dat schrijven de twee in een brief die verschenen is op de website van hun stichting.

In de brief staat dat het koppel diep geroerd is door de warmte en steun die ze hebben gekregen rondom Archie's verjaardag.

Met hun stichting Archewell, waarmee ze eerder ook al liefdadigheidsprojecten startten, hebben ze een inzamelingsactie opgezet voor een bedrijf dat vaccins inkoopt voor landen die de coronaprikken zelf niet kunnen veroorloven.

"We kunnen geen betere manier vinden om de verjaardag van onze zoon te eren", aldus Harry en Meghan. Elke donatie, die vanaf 5 dollar (4,15 euro) kan worden gemaakt, wordt via de inzamelingsactie van Archewell verviervoudigd. Daarmee is elke donatie goed voor zo'n vier coronaprikken, schrijven de twee. "Dus alle kleine beetjes helpen."

Archie, het zoontje van de hertog en hertogin van Sussex, viert donderdag zijn tweede verjaardag. Vanuit Groot-Brittannië stromen de felicitaties binnen. Op sociale media hebben al flink wat leden van de Britse koninklijke familie de jarige gelukgewenst.