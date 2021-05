Raymond van de Klundert, beter bekend als schrijver Kluun (Komt een vrouw bij de dokter), gaat trouwen met zijn vriendin Anne. Het stel ontmoette elkaar twee jaar geleden toen zij Kluuns onderwijzer was tijdens een opleiding tot coach. "Mijn juf wordt mijn vrouw", schrijft hij op Instagram.

De 57-jarige Kluun ging woensdagavond op zijn knieën tijdens een diner met Anne en hun kinderen.

"Twee jaar geleden stapte Anne de Jong mijn woonark in om te praten over een goeie titel voor haar boek. Anne was mijn juf geweest het jaar ervoor, ik volgde mijn opleiding tot coach bij haar opleidingsinstituut", schrijft Kluun op zijn profiel.

"Het ging al snel niet meer over het boek, maar over het leven en de liefde. De avond knetterde, we raakten niet uitgepraat en uitgelachen. Rond middernacht ging ze naar huis en liet ze me totaal van de kaart achter."

Tijdens een volgende afspraak vroeg Kluun, die al twee keer eerder is getrouwd, of zijn relatie met Anne nog steeds zakelijk was. "We zijn twee jaar verder. Nog elke dag ben ik onder de indruk van de intelligentie, humor, schoonheid en liefde van haar. Elke dag ben ik dankbaar dat zo'n geweldige vrouw van mij houdt."