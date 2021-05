Lucy en Dinand Woesthoff verhuizen deze zomer naar Ibiza, laat het paar weten via Instagram. Door de coronacrisis hebben ze zich gerealiseerd dat ze meer tijd willen doorbrengen met elkaar en in de natuur.

"We beseften hoe hard we aan het rennen waren", schrijft Lucy Woesthoff. "Hoe weinig tijd we niet aan het werk waren. Hoeveel druk er op ons leven stond."

Op Ibiza wil het paar hun werkzaamheden gewoon voortzetten. Daarnaast hebben ze grootste plannen voor een boerderij, geïnspireerd door de film The Biggest Little Farm. "We willen graag zelfvoorzienend gaan leven, maar daar hebben we nog helemaal geen ervaring in. Dus dat kan nog best wel grappig worden."

"Natuurlijk is het lastig om onze vrienden in Nederland vaarwel te zeggen, maar ik verwacht dat onze logeerkamer vanaf de zomer volgeboekt is."

Dinand Woesthoff heeft vier kinderen. Hij kreeg met Guusje Nederhorst zijn zoon Dean en met Lucy kreeg hij nog twee zoons (Jimi en Che) en een dochter (Leia).