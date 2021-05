Sofia Vergara, volgens Forbes voor het zevende jaar op rij de bestbetaalde tv-actrice, heeft er geen moeite mee om zakelijk gezien voor zichzelf op te komen.

"Sommige vrouwen vinden het lastig om te onderhandelen", vertelt Vergara aan Variety.

Dat geldt niet voor de Modern Family-actrice, die momenteel in de jury van America's Got Talent zit. "Wees niet bang om te vragen wat je wil en wat je verdient. Want íémand gaat dat geld verdienen en dat kan jij maar beter zijn. Die gedachte heeft mij altijd geholpen."

Hoewel de in Colombia geboren Vergara haar thuisland verliet voor een acteer- en modellencarrière, had ze niet verwacht een internationale ster te worden. Als jonge, alleenstaande moeder wilde ze vooral haar zoon en grote familie kunnen onderhouden.

"Ik wilde onafhankelijkheid", aldus de 48-jarige actrice. "En ik geloof niet dat geld je helemaal gelukkig kan maken, maar het neemt wel een hoop stress weg waardoor je op andere dingen kunt focussen."

Volgens de lijst van Forbes harkte Vergara vorig jaar 43 miljoen dollar (bijna 36 miljoen euro) bij elkaar. "Ik ben daar heel trots op, maar vergeet niet dat ik nog een hoop belasting moet betalen over dat geld. Als mensen beginnen over hoeveel geld ik heb, zeg ik altijd dat Uncle Sam er nog een hoop van afsnoept. En mijn managers, advocaten en agenten ook."