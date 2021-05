Renze Klamer heeft op Instagram bevestigd dat hij een relatie heeft. De presentator toont onder meer een foto met zijn nieuwe vriendin Arendina en de kinderen van hem en zijn ex-vrouw Pearl Jozefzoon.

Op een andere foto staan Klamer en zijn vriendin in een intieme pose bij elkaar. In het bijschrift zegt Klamer: "Blij met jou." Een derde foto toont het stel samen in de lift.

Volgens haar biografie op Instagram is de vriendin van Klamer werkzaam als bedrijfsadviseur en in het onderwijs. Hoelang ze al een relatie met Klamer heeft is niet bekend.

De 31-jarige Vooravond-presentator maakte in oktober 2019 samen met Jozefzoon bekend na vijf jaar huwelijk uit elkaar te gaan. Klamer en Jozefzoon hebben een dochter en zoon tijdens hun relatie gekregen.