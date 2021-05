Meghan Markle heeft de rechtszaak tegen Mail on Sunday volledig gewonnen. Eerder besloot een rechter dat de krant inbreuk op haar privacy had gemaakt door een brief van Markle aan haar vader openbaar te maken. Nu is ook de auteurskwestie beslecht.

Markle stuurde een handgeschreven brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle, na haar huwelijk met prins Harry in mei 2018. Daarin schreef ze onder meer dat haar vader "haar hart in een miljoen stukjes had gebroken".

Mail on Sunday publiceerde delen van de brief in 2019. Een rechter stelde eerder vast dat de krant met de publicatie van een veelbesproken brief van Markle haar privacy heeft geschonden. Ook is inbreuk gemaakt op haar auteursrecht, omdat in de artikelen een groot en belangrijk deel van de brief werd gepubliceerd.

Een laatste kwestie bleef echter onbeslecht: wie is de eigenaar van de brief? Volgens Associated Newspapers Limited (uitgever van Mail on Sunday) schreef voormalig communicatiemedewerker van het Britse koningshuis Jason Knauf mee aan de brief. Daarom zou het koningshuis mede-eigenaar van de brief zijn.

De advocaten van het Britse koningshuis hebben echter beweerd dat de brief volledig toebehoort aan Markle, schrijft de BBC woensdag.