Muzikant Moby, bekend van nummers als Go en Why Does My Heart Feel so Bad?, vindt het lastig om aan mensen te vertellen dat hij persoonlijk weinig last heeft gehad van de coronacrisis.

"Ik woon in Los Angeles en tijdens de ergste periodes kon ik nog steeds gewoon naar buiten om te hiken", vertelt de 55-jarige artiest aan NU.nl.

"Als ik met mensen praat over het afgelopen jaar, luister ik vooral naar hun verhalen en ervaringen. Ik heb - behalve het feit dat ik kaal ben en ouder word - weinig te klagen."

Moby is naar eigen zeggen niet iemand die graag de drukte opzoekt. Ik hou niet van socializen. Ik heb het afgelopen jaar lekker aan m'n muziek kunnen werken en heb me beziggehouden met verschillende goede doelen. Ik voel me bijna schuldig dat het met mij zo goed gaat, dus ik zeg dit met enige terughoudendheid."

De muzikant brengt vrijdag een nieuw album uit. Voor het album, genaamd Reprise, heeft hij samen met een filharmonisch orkest oude nummers in een nieuw jasje gestoken.