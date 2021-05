Raven van Dorst heeft besloten niet langer als Ryanne door het leven te gaan, maar van naam te veranderen. De artiest en presentator laat woensdag op Instagram weten zich niet meer goed te voelen in "de mal van het vrouw-zijn" en zich te identificeren als non-binair.

"Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om de mal van het 'vrouw-zijn' zo groot mogelijk te maken, zodat ik er ook in pas."

"Maar eigenlijk zit die mal al jaren veel te strak, heeft-ie nooit gepast", vertelt Van Dorst, die enkele jaren geleden al liet weten als intersekse persoon te zijn geboren. "Zo'n dokter in 1984 kan dan wel mijn tweeslachtige babylichaampje mutileren ('normaliseren' werd dat ook wel genoemd) naar dat van een meisje, maar hij had gewoon van me af moeten blijven."

"Ik wil mezelf de ruimte geven om te zoeken naar een vorm van zijn die voor mij goed voelt. Buiten het binaire systeem waar het gros van de maatschappij mee is ingericht."

Van Dorst wil niet meer aangesproken worden in de vrouwelijke vorm. Daarom heeft de presentator ook een nieuwe naam gevonden. "Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de 'X' die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies."

Noot van de redactie: Omdat Van Dorst zich heeft geïdentificeerd als non-binair (noch mannelijk, noch vrouwelijk), zal NU.nl de oude naam niet meer gebruiken. We hebben dat in dit artikel nog eenmaal wél gedaan, om te verduidelijken over wie het gaat. Wij verzoeken onze lezers om de oude naam ook niet in de reacties te gebruiken.