Ouderdom was vorige maand de oorzaak van de dood van de Britse prins Philip (99). Dat is vastgesteld door zijn lijfarts, staat volgens The Guardian in de overlijdensakte.

Ouderdom kan als oorzaak worden opgegeven wanneer een patiënt ouder is dan tachtig jaar en als een arts langere tijd voor hem heeft gezorgd. De lijfarts zorgde al sinds 2014 voor Philip en diens vrouw koningin Elizabeth.

De hertog van Edinburgh kwakkelde wel al langer met zijn gezondheid. Zo lag hij vlak voor zijn dood nog een maand in het ziekenhuis. De prins werd opgenomen vanwege een infectie en werd behandeld aan zijn hart.