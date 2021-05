Ferry Doedens vindt achteraf dat hij naïef is geweest bij het starten van zijn OnlyFans-account. De acteur deelde daarop erotische beelden van zichzelf en zorgde ervoor dat zijn account in Nederland, Duitsland en België niet zichtbaar was, maar uiteindelijk kwamen ze ook hier in de publiciteit.

"Dat was inderdaad best naïef gedacht natuurlijk. Alsof er buiten die drie landen geen Nederlanders op de wereld zijn. En bovendien: ook vanuit Nederland weten de echte fanatiekelingen dat via bijvoorbeeld een VPN-dienst, die je internetverkeer versleutelt en je IP met je fysieke locatie verbergt, echt wel te omzeilen", aldus de dertigjarige Doedens in gesprek met Nieuwe Revu.

Na zijn vertrek bij Goede Tijden, Slechte Tijden werd de acteur bang omdat al zijn zekerheden wegvielen. Toen hij hoorde wat voor bedragen anderen verdienden met OnlyFans, besloot hij ook een account op dat platform aan te maken. Nederlanders hadden het niet moeten zien, maar dat gebeurde dus toch. "Ik kreeg berichtjes van mensen dat ze mijn materiaal en bezigheden zouden gaan lekken naar de pers. Dat is natuurlijk nooit fijn om te lezen."

Doedens probeerde zijn accountnaam te wijzigen, maar inmiddels was het nieuws al uitgelekt naar diverse showrubrieken. Ook werd het materiaal gekopieerd en verder verspreid. "Ik heb er best wel over ingezeten. Door geregeld te blijven sporten, vond ik het makkelijker om de situatie te relativeren. Maar ik ben een heel erge nadenker, dus zodra ik meer vrije tijd heb, ga ik mezelf vragen stellen. Wat heb ik gedaan, wat komt er nog aan, wat doe ik daarna? Dat soort dingen."

Op dagen dat hij minder lekker in zijn vel zit, probeert hij te sporten voor afleiding, maar praten met vrienden helpt toch het best. "Ik hang altijd wel aan de telefoon, maar als ik bel dat ik me slecht voel, heb ik altijd een extra geconcentreerd luisterend oor. Dat voelt fijn, vertrouwd en veilig. Het is ook maar net hoe het weer die dag is."