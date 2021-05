Volgens Paris Hilton is de foto waarop ze een topje met de tekst "Stop being poor" lijkt te dragen door iemand gemanipuleerd. Op TikTok laat de voormalige socialite zien dat er in het echt "Stop being desperate" op het kledingstuk stond.

"Er staat een foto van mij online. Ik weet zeker dat je hem gezien hebt. Ik heb dat topje nooit gedragen. De foto is bewerkt met Photoshop, maar iedereen denkt dat het echt is", aldus de veertigjarige Hilton.

Het kledingstuk dat Hilton droeg, komt uit de koker van haar 37-jarige zus Nicky Hilton, die tassen en kleding ontwerpt. Paris droeg het in 2005 tijdens een modeshow van haar zus in Las Vegas. Volgens The New York Post dook de foto met de gemanipuleerde tekst pas in 2013 op.

Jarenlang werd aangenomen dat Hilton het kledingstuk droeg om met haar rijkdom als erfgename van de gelijknamige hotelketen te pronken. Maar nu blijkt dat dus niet waar te zijn. Fans en sterren, onder wie zangeres Rihanna, hebben op sociale media met verbazing op de onthulling gereageerd.