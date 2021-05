Melinda Gates heeft officieel de scheiding van haar man Bill aangevraagd. In de papieren staat dat de twee niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd maar dat de bezittingen en het vermogen eerlijk worden verdeeld. Melinda heeft daarnaast geen partneralimentatie aangevraagd, meldt People op basis van de documenten.

In de papieren staat ook dat het huwelijk "onherstelbaar verbroken" is.

Het is niet duidelijk wanneer Bill en Melinda Gates precies uit elkaar zijn gegaan. Maandagavond maakte het koppel het nieuws bekend in een gezamenlijke verklaring. Bill en Melinda Gates waren 27 jaar getrouwd.

Bill Gates heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen van bijna 146 miljard dollar. Hij was jarenlang de rijkste persoon ter wereld. Momenteel is hij de op twee na rijkste. Amazon-oprichter Jeff Bezos is de rijkste, gevolgd door Tesla-baas Elon Musk.