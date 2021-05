Justin Theroux heeft tijdelijk last gehad van geheugenverlies nadat hij door een busje was aangereden in New York, zo heeft hij verteld in The Ellen DeGeneres Show. Artsen dachten zelfs dat de acteur en ex-man van Jennifer Aniston na het ongeluk een hersenoperatie zou moeten ondergaan.

Tijdens het skateboarden werd Theroux aangereden waardoor hij bewusteloos raakte. Toen hij op straat lag, stonden er allemaal mensen om hem heen.

"De vrouw schreeuwde tegen me: 'Wie ben je? Hoe heet je? Wat is je telefoonnummer?'", vertelt hij. "Maar ik kon me mijn naam en telefoonnummer niet meer herinneren."

Na bijna anderhalf uur arriveerde de ambulance pas omdat gedacht werd dat hij al was overleden. "Dat is het hilarische deel van het verhaal", zegt de 49-jarige acteur, die momenteel te zien is in de Apple TV+-serie The Mosquito Coast, daarover. "Ze vertelden me dat ze sneller zouden zijn geweest als ze wisten dat ik nog leefde."

'Ga terug naar je bed'

Toen Theroux vanwege een hersenschudding ter observatie in het ziekenhuis werd opgenomen, werd het verhaal volgens hem "nog gekker". Artsen vertelden Theroux dat hij een hersenoperatie moest ondergaan nadat ze iets zagen op een CAT-scan. Vervolgens werd een deel van zijn haar afgeschoren.

"Toen kwam de dokter de kamer binnen, keek op de scan en zei: er is iets met de scan, het is geen bloed in de hersenen. Ga terug naar bed", zegt Theroux, die er nu de humor wel van kan inzien.

"Ik heb ongeveer een half uur gewacht op een operatie maar het bleek niets te zijn. Ik had alleen een mooie grote, kale plek op mijn hoofd. Ik kreeg een paar hechtingen en de volgende ochtend mocht ik naar huis."