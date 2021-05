Ben Affleck heeft een blauwtje gelopen op een datingapp omdat de vrouw met wie hij een match was, TikTokker Nivine Jay, dacht dat het profiel van de acteur nep was.

"Sorry Ben", laat Jay weten via TikTok, waar ze het verhaal uitlegt.

Nadat ze haar match had verwijderd, stuurde Affleck haar een video via Instagram om te bewijzen dat hij het echt was. "Nivine, waarom heb je de match verwijderd? Ik ben het, Ben Affleck." Of de TikTokker spijt heeft van haar actie, wordt niet duidelijk.

De 48-jarige Affleck zag begin dit jaar zijn relatie met actrice Ana de Armas stranden. Onlangs gingen er geruchten dat hij weer samen zou zijn met zijn ex Jennifer Lopez.