Leigh-Anne Pinnock, bekend van de meidengroep Little Mix, is in verwachting van haar eerste kind. De zangeres deelt dinsdag een aantal foto's waarop haar bolle buik te zien is.

"We hebben zo lang van dit moment gedroomd en we kunnen niet geloven dat deze droom eindelijk uitkomt", schrijft de 29-jarige Britse zangeres op Instagram.

"We kunnen niet wachten om jou te ontmoeten." Sinds 2016 is Pinnock samen met haar vriend Andre Gray.

De andere twee Little Mix-leden, Perrie Edwards en Jade Thirlwall, feliciteren hun vriendin en collega onder de foto. "Ik kan niet stoppen met kijken naar deze foto's", schrijft Edwards. "Ik hou zoveel van jullie", voegt Thirlwall toe.

Jesy Nelson stapte eind vorig jaar uit de groep. Zij heeft nog niet gereageerd op het nieuws.