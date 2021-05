De familie van de in 2009 overleden Michael Jackson heeft een zaak van de Amerikaanse belastingdienst gewonnen. De rechter oordeelde dat de reputatie van de zanger niet 434 miljoen dollar (361 miljoen euro) waard was, maar zo'n 4 miljoen dollar.

In de rechtszaak die de familie van de zanger aanspande ging het om de 'image and likeness' van de zanger waarover de belastingdienst geld wilde. Die waarde werd geschat op 434 miljoen dollar doordat een vergelijking werd getrokken met een artiest als Elvis Presley en de mogelijkheden voor musicals, attractieparken en films.

De familie zei echter dat dit geen eerlijke vergelijking was, omdat het imago van Jackson door de verschillende aantijgingen van seksueel misbruik al zwaar had geleden en de interesse in dergelijke projecten dus aanzienlijk minder was. Zij schatten de waarde eerst in op zo'n 2.000 dollar, maar kwamen later terug met een bedrag van zo'n 3 miljoen dollar.

De rechter heeft nu in het voordeel van de familie besloten omdat, zo staat te lezen in de conclusie van 250 pagina's. "de mogelijkheden die de IRS (de Amerikaanse belastingdienst, red.) noemde, niet realistisch zijn in het geval van Jackson".

De rechter schatte de waarde van Jacksons aandelen in New Horizon Trust III en II op zo'n 107 miljoen dollar, maar die aandelen zijn volgens de rechter waardeloos geworden omdat hij nog verplichtingen had openstaan van zo'n 89 miljoen dollar op het moment dat hij overleed.