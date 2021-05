Maarten van Rossem had als 77-jarige al lang een uitnodiging voor vaccinatie tegen COVID-19 moeten hebben, maar die bleef uit. Toen de historicus er zelf achteraan was gaan bellen en dat op televisie vertelde, leidde dat tot flinke kritiek - ook nu nog.

Zelfs demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) uitte kritiek op het initiatief van Van Rossem. "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken... egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken. Gelukkig dat de meeste mensen deugen", schreef hij op Twitter. Van Rossem vindt dat hij excuses verdient, maar die blijven uit, vertelt hij in de VARAgids.

"Ik had ook niet anders verwacht. Want dan had hij natuurlijk moeten toegeven dat hij volkomen ongelijk had. Ik was gewoon aan de beurt om een prik te krijgen, maar had alleen nog geen uitnodiging ontvangen, vandaar dat ik belde. Toen de mevrouw de prik in mijn arm zette en ik vertelde dat ik 77 was, zei ze: 'Goh, wat raar dat u er nu pas bent, want vandaag zijn de 74-jarigen aan de beurt.'"

Van Rossem weet dat het op sociale media een begrip is geworden. Mensen stellen elkaar voor "een Van Rossempje" te doen: bellen en 'voordringen'. "Het heeft mij verbaasd wat een immense woede dit gegenereerd heeft. Tientallen mensen hebben de KRO-NCRV geschreven dat ik onmiddellijk uit De slimste mens moest worden verwijderd. Een man die zo zeer niet deugt, mag daar niet zitten. Het is Nederlandse woede, hè? Daar zijn we hier heel goed in, boos worden over dingen waar we totaal niets van afweten."

Door de prik heeft Van Rossem iets van zijn bewegingsvrijheid teruggekregen, al waren de opnames van zijn programma met zus Sis en broer Vincent al daarvoor. "Dat is een van de merkwaardigste dingen van de tv-industrie, geen enkel tv-programma is vanwege corona niet doorgegaan. Terwijl mijn zuster toch een heel kwetsbaar type is. Als die het krijgt, is ze binnen twee dagen dood, volgens mij. Maar je kunt tijdens zo'n draaidag heel redelijk afstand houden."