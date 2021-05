Multimiljardair Bill Gates en zijn vrouw Melinda gaan scheiden, kondigen ze maandag aan via Twitter. Het stel was 27 jaar getrouwd.

De oprichter van softwarebedrijf Microsoft en zijn vrouw zeggen lang te hebben nagedacht voordat ze het besluit hebben genomen.

Het stel is van plan ook na de scheiding samen te blijven werken in de Bill & Melinda Gates Foundation, de goededoelenstichting die ze in 2000 samen hebben opgericht.

"We vragen om ruimte en privacy terwijl we deze nieuwe stap in ons leven zetten", sluiten de echtgenoten hun verklaring af. Het stel heeft drie kinderen.

Bill en Melinda Gates leerden elkaar in 1987 in New York kennen. Zij ging kort daarna aan de slag op de marketingafdeling van Microsoft. De twee trouwden in 1994 op Hawaï. Twee jaar later vertrok Melinda bij het technologiebedrijf om zich op haar gezin te kunnen richten.

Gates richtte in 1975 Microsoft op

Bill Gates richtte Microsoft in 1975 samen met de in 2018 overleden Paul Allen op. Het bedrijf groeide uit tot het succesvolste softwarebedrijf van de jaren tachtig en negentig. Lange tijd was Gates de rijkste man ter wereld.

De 65-jarige Amerikaan stapte in maart 2020 op als bestuurslid van Microsoft. Hij wilde meer tijd besteden aan filantropische activiteiten zoals wereldgezondheid, onderwijs en klimaatverandering.

De 56-jarige Melinda Gates werkte als manager bij Microsoft. Ze staat steevast in de lijst met machtigste vrouwen die het Amerikaanse zakenblad Forbes ieder jaar opstelt.