Kristen Bell heeft tijdens de coronacrisis depressieve perioden waarin ze zich nergens toe kan zetten. De actrice is haar echtgenoot, acteur Dax Shepard, dankbaar dat hij haar dan terechtwijst, vertelt ze maandag in SELF Magazine.

"Help je iemand door in bed te huilen of wil je jezelf daar een plezier mee doen?", zou Shepard Bell volgens de actrice een keer hebben toegeworpen. "Sta op en doneer aan een goed doel. Of probeer een ander te helpen en zorg dat je een goede moeder, vrouw en vriend bent."

Bells eerste reactie op de opmerking van Shepard was naar eigen zeggen: "Hoe durf je". Daarna gaf ze haar echtgenoot gelijk. Vervolgens doneerde ze bloed en gaf ze geld aan een goededoelenstichting.

Naar eigen zeggen heeft de 41-jarige Bell sinds haar achttiende last van paniekaanvallen en depressieve buien. De actrice slikt daar medicijnen tegen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).