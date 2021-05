Simon Keizer is onder de indruk van het verhaal dat een marechausseemedewerker donderdag in de talkshow Beau vertelde over een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van zijn werk. De muzikant herkent elementen van het verhaal van de man, vertelt hij maandag in zijn videodagboek.

"Hij hoopt anderen te helpen", aldus Keizer over marechausseemedewerker Renaldo Ishaak, die over zijn ervaringen een boek schreef. "Dat siert hem, maar ik ben van mening dat hij dit traject vooral voor zichzelf moet ondergaan, als verwerking."

Ishaak was erbij toen op Koninginnedag 2009 een auto inreed op een optocht in Apeldoorn. De koninklijke familie deel maakte deel uit van de optocht. Als gevolg van de aanslag overleden acht personen, inclusief de dader. De koninklijke familie raakte niet gewond.

In 2000 overleed de vader van Keizer, toen de zanger zelf vijftien jaar was. Een jaar later maakte hij de brand in het Volendamse café 't Hemeltje mee. Bij die brand kwamen meerdere personen om het leven. Toen Keizer naar eigen zeggen in 2017 niet blij kon zijn om de geboorte van zijn dochter Kiki, ging de zanger in therapie.

Keizer laat weten de afgelopen tijd opener te zijn geworden over zijn eigen onverwerkte trauma's. De muzikant zegt vervolgens reacties te hebben gekregen van anderen, die door zijn verhaal ook hulp hebben durven zoeken.

"Ik zie dat als een prachtig gevolg, maar het begint bij jezelf", is de zanger hierover van mening. Keizer hoopt dat Ishaak ook rust vindt.