Het enkele weken geleden geboren kind van Marlijn Weerdenburg is vernoemd naar de recent overleden moeder van de actrice. Dat laat Weerdenburg op Instagram weten.

"Sammie. Vernoemd naar mijn moeder (Willempje) en schoonmoeder (Johanna)", schrijft de 38-jarige Weerdenburg bij een foto met de uit Scrabble-letters gevormde naam.

Het kind werd op 23 april geboren, slechts negen dagen nadat de moeder van Weerdenburg aan de gevolgen van het coronavirus na een kort ziekbed was overleden.

Weerdenburg nam tijdens haar zwangerschap een nummer op voor haar toen nog ongeboren zoon. Hoewel ze enige aarzeling voelde om het nummer na het overlijden van haar moeder uit te brengen, besloot ze het toch te doen.

"Hoe vervreemdend om een liedje als dit uit te brengen. Van toen alles nog normaal was. En toch doe ik het. Mijn moeder had het zo gewild. Ze was mijn grootste fan en zou willen dat ik mijn zoon zou eren. Dus bij dezen mijn single: Sammie. Over het grote wachten met een baby'tje in je buik", schreef Weerdenburg een week geleden op Instagram.

Weerdenburg en haar partner Paul Broers werden in 2017 voor het eerst ouders.