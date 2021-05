De politie van Los Angeles heeft opnieuw een man gearresteerd die op zoek was naar de Kardashians. De 33-jarige man wilde praten met een van de realitysterren en klom daarvoor over een hek dat om de wijk staat waar diverse familieleden wonen.

De man meldde zich volgens TMZ in eerste instantie bij de ingang en vroeg toegang om een gesprek te hebben met 'een Kardashian'. Toen hij werd weggestuurd leek het klaar, maar even later bleek de man toch naar binnen te zijn geklommen.

De beveiliging van de wijk wist de man te onderscheppen, ruim voor hij bij een van de woningen kwam, en heeft hem overgeleverd aan de politie. Omdat het de derde keer is in zeer korte tijd worden er nu maatregelen getroffen om dergelijke incidenten te voorkomen.

Kendall Jenner, de een na jongste zus van de familie, heeft via de rechter twee contactverboden afgedwongen voor mannen die in haar buurt probeerden te komen. De ene man zou naakt in haar zwembad hebben gezwommen en de ander zou geroepen hebben dat hij haar wilde neerschieten.