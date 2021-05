Erica Renkema datet niet meer met Sander van Betten, de man aan wie zij recentelijk romantisch werd gelinkt. Hoewel er in de media eerder werd gesproken van een liefdesrelatie, is het zover nooit gekomen, zegt de realityster tegen NU.nl.

Renkema laat weten dat Van Betten en zij elkaar nog leerden kennen. "Dat wil zeggen, informatie uitwisselen via mail en app en eens in de paar weken een wandelafspraak."

Van een liefdesrelatie is geen sprake geweest en die zal er ook niet komen, benadrukt Renkema. "Daarvoor verschillen we te veel van elkaar. We beschouwen elkaar als vrienden en hebben nog af en toe contact."

Daarbij ontkent Renkema dat dochter Maxime iets te maken zou hebben met de breuk. Diverse media meldden dat zij ruzie zou hebben met Van Betten.

In maart maakten Renkema en Van Betten bekend samen te zijn. In Chateau Meiland was te zien dat de twee op date gingen. Van Betten, werkzaam als privédetective, liet weten "heel verliefd" te zijn op Renkema.