Voor Ron Boszhard en zijn ex-vrouw is hun scheiding volgens de presentator de juiste stap geweest. In gesprek met De Telegraaf zegt hij het gevoel te hebben een betere vader te zijn geworden voor zijn zoon en dochter uit zijn eerdere huwelijk.

Boszhard is inmiddels alweer ruim twaalf jaar samen met zijn vriendin Emilie en de band met zijn ex Gaby is, na een onrustige periode na de scheiding, nu goed. "Natuurlijk is het niet makkelijk geweest in het begin. Maar ik heb altijd voor alles open gestaan na de scheiding. Ik denk dat ik het goed heb gedaan."

De presentator denkt dat zijn inmiddels 24-jarige zoon en zijn 27-jarige dochter niet de dupe zijn geworden van de scheiding. "Daar hebben we samen alles aan gedaan en voor over gehad. Vooral om dingen goed op te lossen."

Samen met Emilie kreeg Boszhard vier jaar geleden dochter Roos. "Het is geweldig om te zien hoe mijn oudsten met hun zusje omgaan. Daar geniet ik zo van. Roos is eigenlijk wel de favoriet van ons allemaal. Ze weet iedereen in de familie in te pakken."

De 57-jarige Boszhard kan gezien worden als een oudere vader, een bewuste keuze die hij gemaakt heeft. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik er volop van geniet. Alles herhaalt zich. Sinterklaas, de Kerstman en ook de paashaas, ze komen allemaal weer voorbij."