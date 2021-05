Zangeres Ellie Goulding is bevallen van haar eerste kindje, meldt haar man Caspar Jopling op Instagram. Moeder en kind maken het goed, zo schrijft hij. De naam van het kind is niet bekendgemaakt.

Eind februari maakte Goulding bekend dat ze in verwachting was. Dat deed ze met een interview en fotoshoot in het tijdschrift Vogue, waarin ze geportretteerd werd met haar zwangere buik.

"Je bent de eerste aan wie ik het vertel", zei de Britse zangeres, destijds al dertig weken zwanger, in het blad. "Ik ben nog niet op de foto gezet, vandaar."

Goulding zag de zwangerschap niet aankomen, maar desondanks was ze enorm gelukkig. "Het leek niet reëel dat ik zwanger kon worden, maar de zwangerschap heeft ervoor gezorgd dat ik me meer mens ben gaan voelen. Ik zoek naar een beter woord voor 'vrouwelijk', maar ik heb nu rondingen die ik voorheen niet had. Ik ben er blij mee, en mijn man ook."