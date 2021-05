Sarah Chronis en Kay Greidanus zijn ouders geworden van een zoontje. Het acteurskoppel verwelkomde Novi op 22 april, zo maakte Chronis zondagavond bekend op Instagram.

Het jongetje heet voluit Novi Iason Aeneas en is vernoemd naar Chronis' broer en neefje. De namen vinden hun roots in haar Griekse achtergrond. "We zijn totaal verliefd en lopen over van trots. Alle clichés zijn meer dan waar en het is precies zoals onze buurvrouw zei: gefeliciteerd, jullie hebben de geheime poort naar het verborgen geluk gevonden. Wij blijven nog even zweven op onze roze wolk", schrijft ze.

De 34-jarige Chronis en 29-jarige Greidanus maakten in december bekend dat er een kleine op komst was. De twee zijn al acht jaar samen. Chronis is onder meer bekend van bekend van Zwaar Verliefd en Rozengeur & Wodka Lime. Greidanus, die ook als acteur werkt, had de hoofdrol in de Nederlandstalige versie van het toneelstuk War Horse. Het koppel is samen te zien in de serie Nieuwe Buren, waarin zij ook een stel spelen.