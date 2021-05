Voormalig Tweede Kamerlid Henk Krol is sinds kort samen met zijn partner eigenaar van een klein hotel in de bossen bij Eindhoven. Ondanks wat opstartproblemen heeft hij zaterdag "genoten" van zijn eerste dag als gastheer, laat hij zondag weten aan NU.nl.

"De eerste dag was een gekkenhuis", blikt Krol terug. "Je denkt dat je alles goed hebt geregeld. Maar toen we de bedden wilden gaan opmaken voor de eerste gasten, bleek het linnengoed niet te zijn opgehaald en dus nog vies."

Het lukte Krol zaterdag toch een ondernemer te vinden die zijn beddengoed snel kon wassen. "Het verschonen van het beddengoed liep drie uur vertraging op, maar alles is goedgekomen."

Ook het toiletpapier bleek op het laatste moment op. Bovendien bleken de gasten allemaal rond dezelfde tijd in te checken en te willen ontbijten "Maar als dat het enige is, hebben we niets te klagen", aldus Krol. Zijn hotel met veertien kamers is de volgende weekenden volgeboekt.

Krol en zijn partner hadden niet veel tijd om te oefenen met het bestieren van een hotel. Het stel heeft een kleine week kunnen meekijken met de vorige eigenaren. "Maar je wil je dan niet te veel opdringen", aldus de oud-politicus. "Onze eerste zelfstandige werkdag was daarom toch ook een sprong in het diepe."

Veel gasten vroegen om eggs benedict

Het plezier van zijn nieuwe carrière is er voor de 71-jarige oud-politicus niet minder om. "Het is een feestje", geniet Krol. "De gasten zijn zo leuk en geven zoveel positieve reacties." Volgens Krol vroegen veel gasten bij het ontbijt om eggs benedict, de specialiteit van de voormalig politicus.

Naar eigen zeggen heeft Krol nog geen negatieve reacties ontvangen van zijn gasten. "De kritische noten kwamen juist van onszelf: een uitleenföhn bij de receptie vind ik jeugdherberg-achtig. Alle veertien kamers krijgen er daarom straks eentje. Net als een minibar en een koffiecupmachine."

Krol laat weten niet rijk te hoeven worden van zijn bed and breakfast. "Veel mensen denken dat ik na mijn politieke carrière wachtgeld ontvang. Wachtgeld houdt echter op zodra je net zoals ik recht hebt op AOW. Maar ik hoef alleen maar quitte te draaien. Ik kan rondkomen van AOW en mijn pensioen."