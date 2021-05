Erica Renkema en haar vriend Sander zijn volgens Shownieuws uit elkaar. In de nog uit te zenden laatste aflevering van realityprogramma Chateau Meiland is volgens het showbizzprogramma te zien dat Renkema en de privédetective geen relatie meer hebben.

In maart maakten Renkema en Sander bekend dat ze een relatie hebben. In Chateau Meiland was te zien dat de twee op date gingen. Volgens Shownieuws zijn Renkema en Sander nog wel goede vrienden. Hij gaat zelfs met de familie mee naar het chateau in Frankrijk.

Sander laat tegenover Shownieuws niets los over de breuk. Wel bevestigt hij dat hij inderdaad mee is geweest met de familie. "Ik was al een goede vriend van de familie. En ja, ik ben ook inderdaad mee geweest. Ik ga wel vaker mee op stap. Dus er is niks veranderd, hoor."

Ook tegen AD weigert de vriend van Renkema uitspraken te doen. "Ik ga nergens op in zolang de serie loopt. Wij adviseren iedereen om gewoon te kijken en daarna naar seizoen 6. Voor de rest ga ik nergens op in omdat het een privésituatie is."

Tegen AD ontkent Sander dat een ruzie met Maxime Meiland tot het einde van zijn relatie met Renkema zou hebben geleid. "Ik kan daar maar één ding op zeggen: ik heb met niemand in de familie ruzie. Ik kan het met iedereen prima vinden en dat zal ook zo blijven."

NU.nl is in afwachting van een reactie van Renkema.