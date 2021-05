Sjinkie Knegt heeft een kunstwerk gemaakt om het personeel van het Martini Ziekenhuis te bedanken. De meervoudig shorttrack kampioen is hier zeven weken behandeld nadat hij ernstige brandwonden opliep.

Knegt liep in 2019 ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in het Friese Bantega.

Hij is dankbaar voor de inzet van alle artsen en verpleegkundigen die hem bij hebben gestaan in de lastige herstelperiode na zijn ongeluk. Samen met de Groningse kunstenaar Michel Velt, maakte hij een schilderij "om zijn dankbaarheid te tonen en ter inspiratie voor alle patiënten die dagelijks vechten voor hun gezondheid".

Knegt is inmiddels volledig hersteld en is momenteel volop in voorbereiding op de Olympische Winterspelen. "Het is heel mooi om op deze manier iets terug te kunnen doen voor het Martini Ziekenhuis. Ze hebben destijds enorm goede zorg verleend en mede dankzij hen kan ik nu mijn missie op weg naar goud voortzetten", aldus Knegt.

Sonja Scholten, brandwondenarts in het Brandwondencentrum Groningen in het Martini Ziekenhuis noemt het kunstwerk een inspiratie voor patiënten en medewerkers. "Brandwondenzorg gaat niet alleen over genezen van de brandwonden", legt Scholten uit.

"De behandeling richt zich op een zo volledig mogelijk herstel van de patiënt om weer te kunnen doen wat belangrijk is voor de patiënt. Voor Sjinkie was dat weer op het ijs staan en presteren op het hoogste niveau. Sjinkie laat zien dat dat ondanks de littekens toch mogelijk is. Dat alleen is al een gouden medaille waard. Hoe mooi zou het zijn als hij deze ook wint op de Olympische Spelen."