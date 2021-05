Zangeres Hanin Al Kadamani, die kandidaat was in het afgelopen seizoen van The voice of Holland, vraagt hulp om te voorkomen dat zij en haar familie Nederland moeten verlaten. De uit Syrië afkomstige familie heeft papieren nodig uit Venezuela die haast onmogelijk zijn om te verkrijgen, vertelt ze aan De Nieuws BV op NPO Radio 1.

Al Kadamani is enkele jaren geleden met haar familie vanuit Syrië naar Nederland gereisd. Eerder vluchtte het gezin echter al naar Venezuela nadat haar vader volgens de zangeres meerdere keren werd opgepakt en mishandeld. De familie keerde vanuit Venezuela terug naar Syrië wegens hartproblemen van haar broer. Toen hij ook daar niet geholpen kon worden, reisden ze naar Nederland.

De zangeres legt uit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het als een mogelijkheid ziet dat de familie terugkeert naar Venezuela. Daarom kregen ze bij een eerdere aanvraag geen verblijfsvergunning. Op advies van een advocaat had de familie hun verblijf in Venezuela verzwegen, waar ze nu spijt van zeggen te hebben.

De familie moet nu zien aan te tonen dat ze geen verblijfstatus meer hebben in Venezuela, maar dit is hen tot op heden nog niet gelukt. Door de instabiele situatie in het land is het moeilijk om de benodigde documenten bij elkaar te krijgen. De zangeres hoopt dan ook door haar verhaal te vertellen wellicht mensen te bereiken met connecties in Venezuela die haar kunnen helpen aan te tonen dat ze daar geen verblijfstatus heeft, zodat ze in Nederland kan blijven.

Al Kadamani en haar familie, die nu in een asielzoekerscentrum in Ter Apel verblijven, willen niets liever dan in Nederland blijven. "Ik ben zo blij en tevreden met wat er allemaal gebeurt, het is te gek", zegt ze over haar muzikale doorbraak dankzij The voice. "We hopen in Nederland te blijven, want het is een heel prachtig land en ik heb de mogelijkheid om mijn dromen te bereiken."

Al Kadamani maakte veel indruk met haar auditie bij The voice of Holland. Vlak voor de liveshows werd ze echter naar huis gestuurd door coach Anouk. Tijdens de live finale keerde ze terug om een Engels-Arabische versie van het liedje Hello, van Adele te zingen met finalist Dani.