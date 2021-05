Jamie Spears, de vader van Britney Spears, heeft in 2008 bij het aanvragen van het curatorschap aangevinkt dat zijn dochter lijdt aan klachten die veroorzaakt worden door dementie. Dit blijkt uit documenten die naar voren komen in de BBC-documentaire The Battle for Britney, meldt The Sun.

In de documentaire van journalist Mobeen Azhar worden officiële documenten besproken. Daarin zou de vader van Spears hebben aangekruist dat het curatorschap nodig is vanwege dementie bij de zangeres.

Azhar benadrukt geen dokter te zijn en geen uitspraak te kunnen doen over de medische toestand van de popster, maar bespreekt de mogelijkheid dat het stempel 'dementie' is gebruikt om het curatorschap erdoor te drukken. "Als dat het geval is, is dat beangstigend", vindt de documentairemaker.

Spears, die in 2008 na een opname in een kliniek wegens psychische klachten onder curatele van haar vader werd gesteld, heeft sindsdien niet meer zelf de beschikking over haar geld en kan bijvoorbeeld ook niet zelf bepalen wie er op bezoek komt. Sinds 2019 wordt haar geld ook deels beheerd door haar zorgmanager Jodi Montgomery.

Fans, die al enkele jaren actie voeren met de zogeheten Free Britney-beweging, wijzen erop dat Spears sinds het curatorschap van kracht is nog verschillende albums heeft opgenomen en concerten heeft gegeven als onderdeel van een wereldtournee en een reeks optredens in Las Vegas.

Jamie Spears weigert te reageren op de beschuldigingen in de documentaire en zei eerder dat hij alles voor zijn dochter met de beste bedoelingen doet. De zangeres zelf strijdt al een tijd met een advocaat tegen het curatorschap. Ze wil dat haar vader niets meer met haar financiën te maken mag hebben en wil in zee gaan met een bedrijf dat ze voor haar kan beheren.

Tijdens de volgende hoorzitting op 23 juni zal de zangeres voor het eerst zelf in de rechtbank spreken.