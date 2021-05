De man die vorige maand de huizen van Kylie en Kendall Jenner bezocht, heeft een contactverbod van drie jaar gekregen. Hij mag niet binnen een straal van zo'n 90 meter van de zussen en hun moeder Kris Jenner komen, meldt TMZ.

De 27-jarige man werd vorige maand aangehouden nadat hij had getracht naakt een duik te nemen in het zwembad in de tuin van Kendall Jenner. Hij werd overmeesterd door haar beveiliging. Nadat de man zes uur op het politiebureau had doorgebracht, werd hij vrijgelaten. Hij besloot toen direct naar het huis van Kendalls zus Kylie af te reizen.

De advocaten van Kylie Jenner vroegen om een contactverbod van vijf jaar, maar de rechter besloot het bij drie jaar te houden. De realityster vertelde de rechter dat ze vreesde voor haar leven en dat van haar driejarige dochter Stormi.

Kendall Jenner besloot vorige maand al om de beveiliging rond haar huis te verbeteren en verbleef uit angst voor indringers lange tijd niet in haar eigen woning. Haar verzoek tot een contactverbod voor de man werd al eerder ingewilligd.

De halfzus van de Kardashians hoorde rond dezelfde tijd van de politie dat een andere man het plan had haar dood te schieten en vervolgens zichzelf van het leven te beroven. Deze man mag vijf jaar lang geen contact opnemen met Kendall of binnen een straal van 90 meter van haar komen.