Kelly Rowland werd bij haar bevalling begin dit jaar virtueel vergezeld door haar vriendinnen Michelle Williams en Beyoncé Knowles. Haar Destiny's Child-collega's waren via Zoom getuige van de geboorte van Rowlands tweede kindje Noah Jon.

"De hele familie was erbij via Zoom", vertelt de Amerikaanse zangeres in de Amerikaanse talkshow PEOPLE (the TV Show!).

Naast Knowles en Williams waren ook andere goede vrienden en familieleden van Rowland op afstand via beeld aanwezig bij de bevalling. Zo zat ook Tina Knowles, de moeder van Beyoncé, mee te kijken. "Iedereen kon zien hoe Noah op de wereld werd gezet. Het was prachtig."

Rowland is in januari bevallen van haar tweede kind met haar echtgenoot Tim Weatherspoon. Hun eerste zoon, Titan Jewell, is inmiddels zes jaar oud.

Volgens Rowland zijn Knowles en Williams "geweldige" tantes voor haar kinderen. De drie zaten tot 2006 samen in het populaire muziektrio Destiny's Child en ze zijn sinds de opsplitsing goed bevriend gebleven.