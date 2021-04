Prins William en zijn vrouw Kate zullen in navolging van onder meer de voetbalclubs uit de Engelse Premier League komend weekend met hun sociale media op zwart gaan. Dat laat de hertog, die erevoorzitter is van de Engelse voetbalbond FA, weten via Twitter.

Clubs uit onder meer de Premier League kondigden eerder aan dat zij komend weekend hun sociale media uitschakelen, om zo te benadrukken dat de platforms meer moeten doen tegen digitale misdragingen.

De voorbije maanden werden veel voetballers van Britse clubs, onder anderen Anthony Martial en Marcus Rashford, racistisch bejegend.

De boycot is vrijdagmiddag om 16.00 uur ingegaan en duurt tot maandagavond. De protestactie wordt door diverse partijen gesteund. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA, de Engelse rugbybond en wielerbond en de Formule 1-wereld hebben het initiatief inmiddels omarmd.