Na de breuk met Monique Westenberg ziet André Hazes zijn zoon een stuk minder dan toen de drie nog onder één dak woonden. Op zijn nieuwe nummer Kleine grote vriend zingt hij dat het hem spijt voor zijn zoon.

"Van nu af aan ga jij mij minder zien. Het spijt me, want jij hebt dit niet verdiend", aldus de 27-jarige Hazes op het nummer dat hij samen met John Ewbank maakte.

Hazes zingt dat hij zijn best heeft gedaan de relatie te redden en ook dat Westenberg (43) er alles aan gedaan heeft, maar dat hij geen ruzie meer wil maken omwille van zijn zoon. "Ik hoop dat je ooit ziet waarom ik ben gegaan."

De zanger had zijn leven met zijn zoon graag anders gezien, omdat hij zelf ook niet is opgegroeid in een gezin waar de ouders gelukkig bij elkaar waren. In het liedje suggereert hij dat dat ook de reden is waarom het niet is gelukt met Westenberg.

Hazes was sinds 2014 samen met Westenberg, in 2016 werd zoon André jr. geboren. Het stel ging kort uit elkaar in 2019, maar verloofde zich een jaar later. Begin dit jaar werd duidelijk dat ze toch hebben besloten de relatie te beëindigen.