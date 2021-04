De mannen die de twee Franse buldogs van Lady Gaga hebben gestolen en hierbij ook haar hondenuitlater neerschoten, zijn donderdag door de politie gearresteerd. Ze worden verdacht van poging tot moord en diefstal, meldt TMZ .

Het is nog niet bekend hoe de politie de mannen op het spoor is gekomen.

Gaga's honden Gustav en Koji werden in februari door de mannen meegenomen. Hierbij schoten ze op hondenuitlater Ryan Fischer, die in zijn borst werd geraakt maar het inmiddels goed maakt. De mannen gingen vervolgens op de vlucht.

De buldogs werden enkele dagen later gezond afgeleverd door een vrouw bij een politiebureau in Los Angeles. TMZ heeft vernomen dat deze vrouw in het complot zit en dat de honden zijn teruggebracht op verzoek van de daders zelf, zodat ze het geld van de beloning konden ontvangen. De zangeres beloofde een bedrag van 500.000 dollar (410.000 euro) voor de tip die tot de vondst van haar honden zou leiden.

De politie weet nog niet of de Franse buldogs van Lady Gaga het specifieke doelwit waren. De Franse buldog is een populair hondenras in de Verenigde Staten; er wordt veel geld voor betaald.