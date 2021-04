Jason Segel (bekend van onder meer How I Met Your Mother) en zijn vriendin Alexis Mixter hebben hun relatie verbroken. Ze waren acht jaar samen. Het stel blijft wel bevriend, zo laat de kunstenares op Instagram weten.

"Deze man en ik hebben zoveel gedeeld en we hebben elkaar tot in het diepste van onze ziel veranderd", schrijft Mixter.

"Het is vreemd om over een eind van een relatie te schrijven, zeker wanneer er nog zo'n levendige vriendschap is. Maar soms treden er veranderingen op. We hebben dit besluit al een poosje geleden gemaakt, omdat we onszelf gunnen om ook buiten onze relatie verder te groeien."

Mixter noemt de Forgetting Sarah Marshall-acteur "haar beste vriend". "Hij is de persoon die al mijn favoriete grapjes heeft gemaakt, ziet wie ik echt ben en onvoorwaardelijk van mij houdt."

Het stel is samen sinds 2014 en maakte in 2016 hun relatie bekend. De 41-jarige Segel had eerder relaties met actrices Linda Cardellini en Michelle Williams.