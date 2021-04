Monica Geuze is opnieuw slachtoffer geworden van een inbraak. Dit keer is ingebroken in haar auto, blijkt uit een foto die de vlogger donderdag deelt in haar Instagram Stories.

"Wat een tering trieste mensen heb je toch op deze aardkloot", schrijft Geuze bij een foto van een ingeslagen achterruit van haar auto. Het is niet duidelijk waar de auto op het moment van de inbraak geparkeerd stond.

In december werd ingebroken bij haar toenmalige huis in Vinkeveen, waar dieven een ruit intikten.

"Onbegrijpelijk dat een staycation op 15 kilometer afstand al niet meer mogelijk is", schreef ze toen.

"Dat in je eigen huis waar je je veilig hoort te voelen en waar je kind woont dit soort dingen moeten gebeuren maakt me kotsmisselijk, woedend en verdrietig!! Walgelijk."

Bij de inbraak is toen niks meegenomen. Of er nu spullen uit haar auto zijn meegenomen, is onbekend.