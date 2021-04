Nog maar even en prinses Amalia (17) mag haar gymnasiumdiploma in haar zak steken. De troonopvolger wil, voordat het 'echte' leven begint, nog incognito wat van de wereld zien en neemt daarom een tussenjaar. Maar Amalia zal niet met een rugzak door de wildernis gaan trekken, verwacht royaltyexpert Justine Marcella.

"Ik geloof niet dat Amalia een wereldreis zal maken", vertelt de Vorsten-hoofdredacteur in gesprek met NU.nl.

"Ze moet altijd beveiliging hebben, dus dat zou erg ingewikkeld worden om te regelen. Iedereen denkt dat ze met een rugzak de wereld in zal trekken, maar dat is haar niet gegeven. Per land zal gekeken worden wat haalbaar is, en dan doel ik met name op de beveiliging. Het ene land is makkelijker te bereizen dan het andere. Voor elke reis wordt een veiligheidsanalyse gemaakt en wordt afgewogen of het haalbaar is."

Maar er blijven genoeg opties over en landen als de Verenigde Staten en China ziet Marcella wel op Amalia's bestemmingslijstje staan. "Ze heeft op de middelbare school Chinese les gehad en is ook al eerder in China geweest met haar ouders en zusjes."

"Amalia vond het daar heel leuk en daarbij is het ook handig om als toekomstig koningin een aantal landen te bezoeken die belangrijk zijn voor de wereldpolitiek en -economie. Die kan ze op deze manier incognito beter leren kennen. De wereld is haar niet vreemd, ze zit in de positie dat ze al veel landen heeft mogen bezoeken. Maar ze kan de landen nu goed leren kennen en er langer blijven."

'Iedereen wil Amalia aannemen'

In december wordt Amalia achttien jaar en krijgt ze meer verplichtingen binnen het koningshuis. Zo neemt ze plaats in de Raad van State. Volgens Marcella zal worden bekeken wanneer de prinses dan in Nederland wordt verwacht.



"Bij dagen als Koningsdag zal Amalia wel in Nederland zijn, net als haar zus Alexia die vanaf volgend schooljaar in Wales zit. In goed overleg zal dan bepaald worden wanneer Amalia thuis kan komen. Ze moet niks, ik denk dat ze veel vrijheid krijgt van haar ouders."

Niet alleen heeft Amalia reisplannen, ook heeft ze gezegd "stages te willen lopen bij coole bedrijven". In principe worden alleen studenten aangenomen als stagiair, maar Marcella denkt niet dat er een bedrijf is dat een sollicitatie van de prinses zal afwijzen.

"Ieder bedrijf staat te trappelen om de troonopvolger in dienst te nemen. Het is een slimme keuze van haar. Ze heeft al als zeventienjarige haar gymnasiumdiploma op zak en haar toekomstige taak en lotsbestemming wegen zwaar. Het is daarom verstandig dat ze nog tijd voor zichzelf kan nemen, omdat dat haar ontwikkeling ongetwijfeld ten goede komt."