Oprah Winfrey is in haar jeugd door haar oma geslagen. De inmiddels 67-jarige presentatrice vertelt dat haar grootmoeder een stok gebruikte om haar op haar handen en rug te slaan.

In The Dr. Oz Show vertelt Winfrey over een moment dat haar altijd is bijgebleven: de presentatrice groeide op op het platteland in de Amerikaanse staat Mississippi en moest een emmer water halen voor de familie.

"Terwijl ik terugliep, speelde ik met mijn vingers in het water en mijn oma zag dat. Ik was klein en daardoor spatte er ook wat water overheen. Eenmaal binnen werd mijn oma boos omdat ik met mijn vingers in het drinkwater had gezeten en pakte ze een stok", aldus Winfrey.

Later die dag ging de familie naar de kerk en sijpelde het bloed uit een van de weer open geraakte wonden door haar jurk heen. "Ik raak zo geëmotioneerd omdat ik medelijden heb met dat meisje van toen."

Op haar beurt was haar grootmoeder doodsbang voor haar opa, die agressief was. "Mijn oma en ik sliepen samen in een bed en mijn opa sliep in een andere kamer. Op een dag kwam hij midden in de nacht naar onze kamer en greep hij mijn oma bij de keel. Gelukkig kon ze hem van zich afduwen."