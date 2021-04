Rolf Sanchez heeft enkele jaren geleden een ernstig auto-ongeluk veroorzaakt waarvoor hij een schadeclaim van miljoenen kreeg. De zanger vertelt in het programma Art Rooijakkers Over De Vloer dat het financiële gedeelte uiteindelijk via de verzekering is afgehandeld.

In het gesprek beschrijft Sanchez het ongeluk als een dieptepunt in zijn leven. Hij legt uit dat hij frontaal op een stilstaande auto was gebotst waar een vrouw in zat. "Ik zag het te laat en ik remde te laat en ik knalde vol op haar en op een gegeven moment werd ik wakker gemaakt door de ambulancemedewerkers en politie", aldus de zanger.

De vrouwelijke automobilist zou stil hebben gestaan doordat ze een beroerte had. Ondanks dit feit werd Sanchez alsnog als de veroorzaker van het ongeluk gezien en werden er miljoenen van hem geëist. "Wat zij eiste kon gewoon niet voor iets wat ik niet expres had gedaan. Maar omdat ik toch schuldig was bevonden, omdat ik haar van achter had aangereden, werd het een procedure die heel lang heeft geduurd. Ik denk in totaal bijna twee jaar."

Uiteindelijk bleek dat de vrouw zelf geen gordel droeg en dat er iets met haar verzekering niet in orde was, waardoor de claim bij Sanchez werd kwijtgescholden. Hij legt uit dat hij niet eerder over het ongeluk sprak op advies van zijn advocaten. "Ik heb altijd een glimlach opgezet, maar van binnen ging ik helemaal kapot." De zanger, bekend van hits als Más Más Más en Pa Olvidarte, zegt te hopen dat het nu goed gaat met de vrouw.