Prins William en Kate Middleton zijn donderdag tien jaar getrouwd. Het koppel geldt volgens velen als een van stabielere factoren van het Britse koningshuis, maar de relatie maakte ook strubbelingen door.

De twee leren elkaar in 2001 kennen op de universiteit van St. Andrews in Schotland, waar Kate (voluit Catherine) kunstgeschiedenis studeert en William geografie. William zou zijn oog op zijn toekomstige echtgenote hebben laten vallen tijdens een benefietmodeshow, waarbij de kunstgeschiedenisstudente meeliep.

In hun tweede studiejaar delen ze samen met twee gemeenschappelijke vrienden een huis. "Toen bloeide onze liefde op", vertelde de prins. Saillant detail: Kate heeft op dat moment nog een relatie, maar verbreekt deze om met William te kunnen zijn.

Kate en William op de dag dat William afstudeerde. De familie van de hertogin deelde deze foto pas nadat ze hun verloving hadden aangekondigd. Kate en William op de dag dat William afstudeerde. De familie van de hertogin deelde deze foto pas nadat ze hun verloving hadden aangekondigd. Foto: ANP

Het duurt nog tot april 2004 voordat het publiek weet krijgt van hun relatie. Tijdens een skitrip naar het Zwitserse Klosters, wat overigens een vaste vakantiebestemming blijft voor het koppel, worden William en Kate voor het eerst samen gefotografeerd. En die paparazzi zitten het stel nog wel vaker op de hielen.

In 2006 is Kate de 'plus one' van William op de bruiloft van Laura Lopes, de stiefdochter van prins Charles. Het is de eerste keer dat Kate bij een officiële gelegenheid aanwezig is. Toch verzamelen zich donkere wolken boven hun relatie. Kate raakt overweldigd door alle media-aandacht en besluit enkele maanden afstand te nemen van William. Toch komt het snel weer goed: het stel wordt samen gezien in Klosters.

"Het heeft me uiteindelijk sterker gemaakt", zegt Kate hier achteraf over. "Je ontdekt dingen over jezelf die je eerder niet doorhad. Ik denk dat je op jongere leeftijd vaak te veel bezig kan zijn met een relatie, dus die maanden dat we uit elkaar waren, zijn achteraf wel goed geweest."

Het stel gaat regelmatig op wintersport in Klosters. Het stel gaat regelmatig op wintersport in Klosters. Foto: BrunoPress

Kate groeit intussen uit tot een lieveling van het Britse volk, hoewel er met ongeduld wordt gewacht op een aankondiging van een huwelijk. Ze wordt ook wel gekscherend 'waity Katie' genoemd, omdat die verloving maar uitblijft. In 2010 viert het stel vakantie in Kenia en gaat William op een knie en stelt hij de langverwachte vraag. Kate krijgt een ring die van Williams moeder Diana is geweest.

"Zo kon mijn moeder er toch nog bij zijn", aldus de prins in het interview dat volgde nadat ze hun verloving hadden aangekondigd. "We hadden het al langer over trouwen, dus een grote verrassing was het niet voor haar. Maar ik voelde dat het nu het juiste moment was."

Op 29 april 2011 treedt het koppel in Westminster Abbey in het huwelijk, vijf maanden na de aankondiging van de verloving. Kate draagt een jurk van ontwerper Alexander McQueen en een tiara die ze kreeg van koningin Elizabeth. Twee miljard mensen volgen de ceremonie via de televisie en in Londen zijn 600.000 mensen op de been om een glimp van het pasgetrouwde stel op te kunnen vangen. Vanaf die dag mogen William en Kate zich de hertog en hertogin van Cambridge noemen.

William en Kate beloven elkaar eeuwige trouw, onder toeziend oog van bijna tweeduizend gasten. William en Kate beloven elkaar eeuwige trouw, onder toeziend oog van bijna tweeduizend gasten. Foto: BrunoPress

Eind december 2012 wordt bekend dat Kate in verwachting is. Ze is dan nog niet lang zwanger, maar ze heeft last van zware ochtendmisselijkheid en dat ontgaat de media niet. Daarom wordt besloten om haar zwangerschap eerder dan gebruikelijk bekend te maken.

Op 22 juli 2013 wordt George Alexander Louis geboren, het eerste kleinkind van prins Charles. Kate en William laten hun zoon aan het publiek zien tijdens de zogenoemde 'Lindo Walk' (vernoemd naar de Lindo-vleugel in het St. Mary Hospital), waar Kate en andere leden van de koninklijke familie zijn bevallen.

Kate en William laten hun pasgeboren zoon George zien. Kate en William laten hun pasgeboren zoon George zien. Foto: BrunoPress

"Dat was behoorlijk spannend", zegt de hertogin daar achteraf over. "We vonden het fijn ons geluk te kunnen delen, maar aan de andere kant stond ik daar als kersverse moeder met een pasgeboren baby. Ik voelde allerlei emoties."

Na George verwelkomde het koppel ook dochter Charlotte (2015) en zoon Louis (2018). En daar blijft het bij, liet de hertogin begin 2020 weten. "Het is onwaarschijnlijk dat er een vierde kind komt. Ik denk niet dat William dat wil."

Van links naar rechts Louis, Kate, Charlotte, William en George. Van links naar rechts Louis, Kate, Charlotte, William en George. Foto: BrunoPress

William en Kate delen donderdag twee nieuwe foto's op Instagram, ter ere van hun tienjarig jubileum.