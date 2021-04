Game of Thrones-actrice Natalie Dormer en collega-acteur David Oakes hebben in januari een dochter gekregen. De Britse actrice maakte het nieuws zelf bekend in een aflevering van de podcast That's After Life.

De 39-jarige Dormer beviel al in januari van haar eerste kind, maar hield dat nieuws tot nu toe geheim. "Het is een perfecte bezigheid voor een pandemie - word zwanger en krijg een baby", grapte de actrice.

Dormer vertelde verder dat ze erg geniet van haar moederschap, maar ook dat ze nooit meer zal klagen over te lange uren op de set. "Slaaptekort is geen grap." De naam van haar dochter vermeldt Dormer niet.

De Britse is vooral bekend van haar rol als Margaery Tyrell in de serie Game of Thrones. Ze speelde ook in onder meer twee The Hunger Games-films. Dormer en Oakes zijn samen sinds 2018.