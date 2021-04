Het is niet langer voor iedereen mogelijk om te reageren op de berichten die Rachel Hazes op sociale media plaatst. De moeder van André en Roxeanne heeft woensdag de reactiemogelijkheden beperkt omdat ze de negatieve reacties zat is.

"Ik heb vandaag besloten om geen platform meer te bieden aan alle negatieve mensen die zomaar allerlei uitlatingen over mij doen die nog niet een fractie van de waarheid zijn", aldus Hazes op Instagram.

De weduwe van André Hazes kwam dit weekend flink onder vuur te liggen nadat ze op een foto van Monique Westenberg, de ex van haar zoon, reageerde. Roxeanne Hazes schreef daar dat de hond van Westenberg de beste vriend is van haar zoon Fender wat bij Rachel Hazes in het verkeerde keelgat schoot.

"Hij had beter vriendjes met Davinci kunnen worden in plaats van hem na negen jaar weg te doen! Schaam je", aldus Hazes in een reactie. Davinci was de hond van Roxeanne Hazes, die na de geboorte van Fender bij een vriendin ging wonen omdat het dier kampte met trauma's en angsten en mogelijk een gevaar voor Fender vormde.

Na deze actie werd Rachel Hazes op sociale media hard aangepakt door volgers, onder al haar foto's kwamen hatelijke reacties te staan. Nu heeft ze ervoor gekozen de reactiemogelijkheid te beperken waardoor alleen goedgekeurde reacties onder de foto's komen te staan.