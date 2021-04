Fans van Eefje de Visser moeten nog even wachten om haar live te kunnen zien. De zangeres maakt woensdag op Instagram bekend dat ze zwanger is en dat ze haar tournee daarom van komend najaar naar de lente van 2022 verplaatst.

"Lieve allemaal, ik heb een bijzondere aankondiging te doen, namelijk dat ik mijn hele tour van het najaar 2021 moet verplaatsen naar lente 2022, omdat ik als alles goed gaat, eind oktober zal bevallen van ons eerste kindje! Op dit moment ben ik veertien weken zwanger, en mijn buikje begint al zichtbaar te worden. Heel spannend natuurlijk, en helaas valt zoiets niet altijd te plannen, zeker niet in deze onzekere tijden", schrijft De Visser.

Het laatste optreden dat De Visser dit jaar geeft, zal op 20 augustus op Lowlands plaatsvinden.

"Tegen die tijd ben ik redelijk hoogzwanger, dus dat wordt een heel speciale voor ons. De Bitterzoet Clubtour zal dus eindelijk van start gaan in april 2022. Er zijn extra shows bijgekomen. We beloven dat het magisch wordt. Voor tickets en info: zie link in bio."

De kaarten voor de nieuwe tournee gaan aanstaande vrijdag in de verkoop.