Ondernemer Anna Nooshin deelde haar dagelijks leven via YouTube, maar inmiddels is ze daarmee gestopt. Aan Glamour vertelt ze dat ze niet iedere dag de behoefte voelt zichzelf of haar leven te filmen.

"Inmiddels vlog ik niet meer, omdat ik mijn leven daar niet elke dag waardig genoeg voor vind", aldus de 34-jarige Nooshin, die naar eigen zeggen sowieso niet echt een grote deler is. "Al kan het zijn dat naarmate ik ouder word, ik het fijner vind om meer op de achtergrond te zijn. Dat geeft ook minder druk."

De bedenker van NSMBL heeft inmiddels haar eigen make-uplijn en concentreert zich daarop. Dat betekent echter niet dat ze gestopt is met YouTube, want in de toekomst hoopt ze weer meer video's te maken. "De grootste uitdaging aan dit werk is om mezelf creatief te blijven ontwikkelen en niet mee te gaan met vergankelijke trends. Dat lukt redelijk, maar ik heb ook momenten van twijfel. Doe ik wel het goede? Moet ik ook richting die trend gaan? Ik wil het graag goed doen."

Dat goed doen trok zich ook door in haar persoonlijke leven; Nooshin merkte dat ze onzeker werd van de haatreacties die ze online ontving. Ze ging twijfelen of ze inderdaad "stom of kut" is. "Ik moest mezelf ervan overtuigen: zij kennen me niet. Inmiddels kan ik er beter mee omgaan. Zolang mijn familie en vrienden weten dat ik een goed mens ben en ik dat zelf ook voel."