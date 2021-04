Britney Spears gaat op 23 juni voor het eerst zelf in de rechtbank spreken in de zaak rondom het curatorschap door haar vader Jamie. Dat heeft haar advocaat Sam Ingham dinsdag gezegd tijdens een zitting, meldt TMZ.

"Mijn cliënt heeft gevraagd of ze de rechtbank snel mag toespreken", aldus Ingham, die niet heeft gezegd wat Spears precies wil zeggen. Het is waarschijnlijk dat de 39-jarige zangeres het gaat hebben over haar curatorschap.

De rechter heeft bepaald dat Spears op 23 juni in de rechtbank mag spreken.

Jamie Spears heeft al sinds 2008 zeggenschap over het leven van zijn dochter sinds ze met psychische klachten werd opgenomen in een kliniek. Hij bepaalt wat ze wel en niet mag kopen. Sinds 2019 wordt haar geld ook deels beheerd door haar zorgmanager Jodi Montgomery.

Spears wil al langer af van haar vader als curator en heeft via haar advocaat al meerdere keren daartoe een verzoek ingediend bij de rechter. Elke drie maanden beoordeelt de rechter echter of de zangeres nog langer onder curatele van haar vader moet staan. Vooralsnog heeft de rechter die termijn telkens verlengd.

Fans van Spears vinden dat ze gevangen zit in het curatorschap van haar vader en protesteren met de #FreeBritney-beweging voor haar onafhankelijkheid. Ze verzamelen zich regelmatig bij de rechtbank als er weer een zitting is.