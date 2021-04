Prinses Amalia (17) is nog niet actief bezig met haar toekomst. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima richt zich eerst vooral op haar eindexamen en plannen voor haar tussenjaar, vertelde ze tijdens het persmoment op Koningsdag in Eindhoven.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Koningsdag

Met haar eindexamen zit het wel snor. "Ik sta er goed voor. Het is heel veel leren en blokken en op hoop van zegen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb", zei de prinses lachend.

Als Amalia haar middelbare school heeft afgerond, neemt ze een tussenjaar. Exacte plannen daarvoor heeft de prinses nog niet. "Het is vooral de gedachte van geen school, wel nog leren, maar niet in de trant van school. Hoewel ik er wel van heb genoten de afgelopen veertien jaar", vertelde ze. "Ik wil een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik over twintig jaar misschien niet meer kan doen."

Dat de prinses steeds meer officiële taken gaat krijgen en op den duur ook koningin wordt, houdt haar naar eigen zeggen niet zo bezig. "Voor mij komt het rustig op me af, het is nog niet dat ik denk: dat komt heel snel. Ik geniet van mijn jeugd en de vrienden om me heen."

Haar jongere zussen hebben binnen de koninklijke familie een andere rol. Dat vindt vooral Alexia (15) prettig. "Het is natuurlijk wel anders, maar aan de andere kant zijn er dingen die we niet kunnen doen in onze positie. Maar ik heb wel de vrijheid om te kiezen wat ik later wil worden." Ariane (14) vindt het "prima" dat ze steeds zichtbaarder wordt. "Ik vind het gewoon heel interessant om alle regio's van het land te leren kennen."